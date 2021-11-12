Наговорив мені всяких слів, – Ліза Русіна про сварку з MELOVIN на "Танцях з зірками"

Співпраця MELOVIN та його партнерки Лізи Русіної на шоу "Танці з зірками" не супроводжувалась сварками. Та після вильоту з шоу танцівниця зізналась, що одного разу пара все ж поконфліктувала.

З-поміж усіх пар на "Танцях з зірками", український співак MELOVIN і Ліза Русіна були доволі дружними. Наприкінці шоу артист навіть пристрасно поцілував партнерку. Та у їхній парі не обійшлось без конфлікту.

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Сварка між MELOVIN і Лізою Русіною

За словами танцівниці, конфлікт стався лише один раз. Та навіть він завершився мирно.

Зрозуміло було, що Мел дуже втомився, навіть від мене як тренера. Пам'ятаю, це сталося на тренуванні. Він розлютився і наговорив мені всяких слів. Щоправда, потім прийшов із квітами вибачатися. Звісно, ​​я вибачила. Як і він, намагаюся не тримати ні на кого зла,

– поділилась Ліза Русіна.



MELOVIN та Ліза Русіна / Фото з інстаграму танцівниці

Дівчина також розповіла, що близько не була знайомою з виконавцем до початку "Танців з зірками". Вперше вона побачила артиста на зйомках кліпу.

"Його режисер Тарас Голубков на той час був моїм хлопцем і я просто прийшла до нього. Щиро кажучи, я не була шанувальницею творчості MELOVIN. Друга наша зустріч відбулася вже на кастингу проєкту "Танці зі зірками". Мелу запропонували вибрати, з ким він стане в пару – зі мною чи однією крутою бальницею. Він відразу сказав: Ліза Русіна", – поділилась танцівниця.

Зауважимо, хоч у парі конфліктів не було, сварки все ж трапилися між ними та Ілоною Гвоздьовою.