Проєкт "Танці з зірками" вимагає від учасників сконцентрованої підготовки протягом декількох місяців. Еліна Світоліна зізналася, що зараз просто не має на це часу.

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Еліна Світоліна про "Танці з зірками"

Декілька тижні творці шоу запрошували Еліну взяти участь, як зірка. Однак вона постійно відмовлялася: "У мене немає мінімум семи тижнів, щоб там виступати. Знаю, що там дуже класно, але й треба багато працювати й серйозно готуватися".

Спортсменка зазначила, що не хоче погоджуватися лише заради того, щоб просто виступити. Їй було б цікаве це шоу, якби зараз вже не займалася професійним спортом.

Хочеться показати себе на сто відсотків, добре виступити. Це може бути спортивний інтерес, щоб не просто бути учасницею, а добре презентувати себе,

– наголосила Світоліна.

Еліна Світоліна про "Танці з зірками": дивіться відео онлайн

Зазначимо, до фіналу наближається новий сезон "Танців з зірками". Чотири пари змагаються за перемогу в шоу: Артур Логай та Анна Кареліна, Костянтин Войтенко і Роксолана Маланчук, Ольга Харлан і Дмитро Дікусар, KADNAY та Аліна Лі. Чвертьфінал проєкту відбудеться вже цієї неділі, 14 листопада.