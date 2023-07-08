Надю Дорофєєву та Мішу Кацуріна "спалили" у київському ЦНАПі: співачка відреагувала

Співачка Надя Дорофєєва та її коханий Михайло Кацурін підігріли чутки про одруження. Зіркову пару сфотографували в київському ЦНАПі. Сама ж Дорофєєва жартома відреагувала на це фото.

Днями Надя Дорофєєва вже реагувала на чутки про таємне весілля з Мішою Кацуріним. Тоді вона на коментарі підписників про те, що одружується 15 червня, відповіла з гумором: "Хахаха, ну будемо знати".

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Шоумен В’ячеслав Соломка опублікував фото Дорофєєвої з Кацуріним у своєму Інстаграмі. Під світлиною він залишив інтригуючий підпис: "Невже одружуються чи оформляють субсидію?".

Реакція Дорофєєвої

Сама Надя Дорофєєва вже відреагувала на це фото. Вона перепостила його в інстаграм-сторіс та пожартувала, що їм вже не дають спокійно оформити субсидію. Цим зірка спростувала чутки про одруження.



Дорофєєва відреагувала на фото з ЦНАПу / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Що Дорофєєва насправді робила в ЦНАПі

Шоумен Слава Дьомін заявив, нібито знає справжню причину перебування зіркової пари в ЦНАПі. За його словами, Дорофєєва просто виписується з будинку під Києвом, в якому жила з Володимиром Дантесом.

Точно знаю, що саме на цій фотці вони не розписувались, а... виписувалась... Надя зі спільного будинку в Крюківщині, де жила разом з Вовою Дантесом. Так що поки пишне весілля скасовується,

– повідомив Дьомін.

Ще В березні Дорофєєва спровокувала чутки про заручини через каблучку на пальці. Але це виявилася звичайна прикраса.

Нагадаємо, що ще після розлучення з Дантесом Надя почала зустрічатися з другом Михайлом Кацуріним. Пара вже давно живе разом. Водночас Володимир зійшовся з колишньою дружиною Міші – Дашею.