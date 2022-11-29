Після докору Дантеса про совість: Надя Дорофєєва розповіла, хто заважає їм з Кацуріним

Розлучення Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса зчинило резонанс, який не вщухає досі. Після того, як він натякнув, що їхній розрив не на його совісті, зірка поскаржилася на хейт, який тисне на них з Кацуріним.

У свіжому інтерв'ю Надя Дорофєєва прокоментувала те, що після розставання з Дантесом на них з Мішею Кацуріним вилилося багато хейту. Вона час від часу читає коментарі, і від "неприємної правди" стає боляче. Тому співачка заявила, що її коханню заважають хейтери.

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Надя Дорофєєва поскаржилася на хейт після докору Дантеса

Надя Дорофєєва розповіла, що хоч її стосунки з Володимиром Дантесом і були під прицілом камер і журналістів, але вона ще ніколи не відчувала такої лютої цікавості до особистого життя. Тож їм з Кацуріним нелегко.

Це дуже тисне. Ти хочеш просто насолоджуватись тим, що в тебе є, і щоб кожен рух і кожне фото не розкладалося по кістках. Але водночас я розумію, чому так відбувається, адже наша історія непроста й доволі дивна для загального сприйняття,

– зізналася Дорофєєва.

Надя Дорофєєва з Михайлом Кацуріним / Фото з інстаграму співачки

Артистка вірить, що пройде час, і все обов'язково вляжеться. Саме тому вона вже п'ять місяців витримує паузу й рідко щось коментує, хоч стосунки з Кацуріним підтвердила ще в червні. Однак через тиждень, 8 грудня, вийде їхній спільний трек, в який вони виплеснуть усе те, що накипіло.

"Напевно, ви помітили, що я нічого не коментую стосовно свого особистого публічно. Але висловитись хочеться. Тому ми вирішили все, що хочемо сказати, вкласти у творчість. І 8 грудня ви все почуєте", – заінтригувала Надя Дорофєєва.