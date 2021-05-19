Для церемонії нагородження Viva! Awards 2021 Надя Дорофєєва обрала брендову яскраво-салатову мінісукню від відомого бренду Mach & Mach. Вона встигла захопити публіку розкішними фото зі світського заходу, а тепер вразила еротичним домашнім кадром.

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Співачка вирішила показати всі деталі бездоганного образу, в якому отримала статуетку Viva! Awards 2021 за "Діджитал-прорив". Перед виходом з заміського маєтку Надя Дорофєєва сфотографувалася в дзеркалі, задерши мінісукню до талії. Так, у кадрі вона засвітила чорні труси з зображенням скорпіона та інтимне татуювання.

Надя Дорофєєва задерла сукню і показала труси / Фото з інстаграму співачки

Сама зірка пояснила, що в такий зухвалий спосіб вирішила привернути увагу до свого першого сольного концерту.

Фото для привернення уваги! Чекаю вас 5 червня на моєму сольному концерті у КВЦ Парковий. Обіцяю бути одягненою, але це не точно,

– написала Дорофєєва.

За добу провокативний допис зібрав понад 200 тисяч лайків та кілька тисяч коментарів. На нього відреагував і чоловік Дорофєєвої Володимир Дантес. На диво, його не надто збентежив пікантний кадр дружини.

"Друзі, це неймовірно. Неприпустимо виставляти скорпіона на трусах, коли я по знаку зодіаку рак", – з гумором прокоментував чоловік артистки.

Реакція мережі на еротичне фото Наді Дорофєєвої

Віддані фани співачки готові пробачити їй навіть таку витівку. Щоправда, тих, хто засуджує зірку, значно більше: