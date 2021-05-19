Для церемонии награждения Viva! Awards 2021 Надя Дорофеева выбрала брендовую ярко-салатовую миниюбку от известного бренда Mach & Mach. Она успела захватить публику роскошными фото со светского мероприятия, а теперь поразила эротическим домашним кадром.

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Певица решила показать все детали безупречного образа, в котором получила статуэтку Viva! Awards 2021 за "диджитал-прорыв". Перед выходом из загородного особняка Надя Дорофеева сфотографировалась в зеркале, задрав миниюбку до талии. Так, в кадре она засветила черные трусы с изображением скорпиона и интимную татуировку.

Надя Дорофеева задрала платье и показала трусы / Фото из инстаграма певицы

Сама звезда объяснила, что таким дерзким способом решила привлечь внимание к своему первому сольному концерту.

Фото для привлечения внимания! Жду вас 5 июня на моем сольном концерте в КВЦ Парковый. Обещаю быть одетой, но это не точно,

– написала Дорофеева.

За сутки провокационное сообщение собрало более 200 тысяч лайков и несколько тысяч комментариев. На него отреагировал и муж Дорофеевой Владимир Дантес. На удивление, его не слишком смутил пикантный кадр жены.

"Друзья, это невероятно. Недопустимо выставлять скорпиона на трусах, когда я по знаку зодиака рак", – с юмором прокомментировал муж артистки.

Реакция сети на эротическое фото Нади Дорофеевой

Преданные фаны певицы готовы простить ей даже такую выходку. Правда, тех, кто осуждает звезду, значительно больше: