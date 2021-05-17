До кожного публічного виходу артистка Надя Дорофєєва готується вкрай ретельно. Для появи на світському заході, на якому зібрався весь український бомонд, – тим паче. Зірка зробила ставку на вбрання від грузинського бренду Mach & Mach і не прогадала.

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Перед камерами співачка красувалася у шовковій мінісукні яскраво-салатового кольору. Обтисле вбрання з рукавами-ліхтариками та довгим поясом у тон, який звисав до підлоги, в українських бутіках коштує 48 750 гривень. Сукня бездоганно поєднувалася з крихітною лимонною сумочкою.

Надя Дорофєєва в мінісукні за 49 тисяч гривень / Фото з інстаграму співачки

Оскільки Надя Дорофєєва полюбляє епатувати, то під вишукане брендове вбрання вона одягла грубі чорні черевики на зав'язках. Однак, судячи з захопливих коментарів прихильників, фешн-експеримент їй таки вдався:

"Не вбрання нереально гарне";

"Ти гідна отримувати нагороди";

"Ви чарівна";

"Розкішний колір";

"Наряд просто нереальний. Не можу перестати на нього дивитися".

Надя Дорофєєва в мінісукні за 49 тисяч гривень / Фото з інстаграму співачки

Надя Дорофєєва в мінісукні за 49 тисяч гривень / Фото з інстаграму співачки