Співачка Наталка Карпа вперше розповіла, що здобувати освіту лікаря вирішила через проблеми зі здоров'ям. У юному віці вона помітила на своєму тілі невідому пухлину, на щастя, вона виявилася доброякісною.

39-річна артистка Наталка Карпа підкорила велику публіку життєрадісними піснями, однак випробувань в житті виконавиці було вдосталь. Після закінчення школи з золотою медаллю вона відмовилася від мрії про велику сцену та вступила до Львівського медичного університету. Такий виріб Наталка Карпа зробила не лише через наполягання мами Лідії Леонідівни, адже на власному досвіді переконалася, наскільки благородна професія лікаря.

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Наталка Карпа про невідому пухлину

У 17 років зірка помітила на грудях дивну пухлину. Тоді її охопив страх і паніка, адже в голові роїлися думки про найстрашніше – рак молочної залози.

Коли приймала душ, я помітила, що в мене щось не так. У мене в молочній залозі щось є. Дуже боялася комусь про це розповідати і перша, до кого постукалася, це була мама,

– зізналась Наталка Карпа.

Мама співачки Лідія Леонідівна зреагувала дуже швидко. Разом вони звернулися до лікарів, пройшли обстеження та ледь дочекалися результатів. На щастя, пухлина була доброякісною, тому дівчину швидко прооперували. Однак через понад 20 років Наталка Карпа зізнається, що пройшла через всі випробування лише завдяки мамі.

"Вона настільки була переконлива, вона настільки мене підтримувала, що в нас все добре", – пригадала знаменитість.

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