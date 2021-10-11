Новина про пошкодження тіла шокувала тисячі інстаграм-користувачів. Через рік після травми він наважився про це зізнатись публіці. Трагедія сталась 10 жовтня 2020 року і він невимовно вдячний лікарям, що прийняли його та поставили на ноги, коли у Франції та в інших країнах відбувався спалах коронавірусної хвороби.

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Я нарешті відчуваю, що готовий поділитися цим. Я занадто довго це приховував, і вам пора це дізнатися.

Рівно рік тому в моєму будинку вибухнув камін… Я зробив все, щоб приховати цю історію від якомога більшої кількості людей, і занадто довго намагався зберегти її в секреті зі своєю командою і друзями. Чесно кажучи, я не зовсім впевнений, чому мені було так соромно, може бути, це одержимість досконалістю, якою знаменита мода, і моя власна невпевненість…

– зізнався Рустен та показав фото, на якому весь у бандажах через опіки тіла.



Олів'є Рустен постраждав від вибуху каміна / Фото з інстаграму дизайнера

Він поділився, що постійно створював колекції, аби забути про біль та все, що з ним сталось. Також він одягав на себе максимальну кількість одягу – водолазок, штанів, масок для обличчя та кілець на руки, аби приховати всі шрами. Зараз він зцілений, щасливий та здоровий, і він щодня за це дякує Богу.

"Моє останнє шоу було присвячене святкуванню зцілення над болем, і я вдячний всім моделям, постановкам, моїй команді, моделям, моїй родині Balmain, моїм друзям, які прийшли і підтримали не тільки мої 10 років Balmain, а й моє відродження. Сьогодні я відчуваю себе таким вільним, таким гарним і таким щасливим. Я починаю нову главу з усмішкою на обличчі і серцем, сповненим подяки", – підсумував Олів'є, додавши, що після грози на небо завжди виходить сонце.

Олів'є Рустен з багатьма кільцями на руках та у закритому одязі:

Реакція мережі

Реакція від публіки в інстаграмі виявилась колосальною: його підтримали такі зірки, як Донателла Версаче, Сінді Кроуфорд, Кім Кардашян, Cardi B та інші, а його публікацію загалом вподобало понад пів мільйона людей.

Зазначимо, що місяць тому Рустен провів масштабне шоу на Тижні моди в Парижі та презентував колекцію Balmain весна-літо 2022. Також Олів'є Рустам відзначив своє 10-річчя на посаді креативного директора бренду. Привітати дизайнера вийшли знамениті моделі і актриси, які приміряли чимало його речей на подіумі. Ймовірно, вони знали про трагедію Олів'є, втім, зберігали таємницю заради свого зіркового колеги.