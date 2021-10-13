По случаю Дня без бюстгальтера известная украинская певица Надя Дорофеева обнародовала откровенное сообщение. В нем она призналась, что 4 года скрывала шрам на груди.
К слову Дизайнер Оливье Рустен весь год скрывал страшные ожоги от публики: фото
Надя Дорофеева рассказала об опухоли
Исполнительница рассказала, что все время пыталась скрыть и замаскировать этот шрам. Однако только сейчас она решилась показать его и поделиться признанием.
Я никогда не говорила вам о том, что на моей груди есть шрам. Все это время я замазывала его тональным кремом, прятала под одеждой, маскировала всеми возможными способами... и только недавно приняла и полюбила,
– написала звезда.
Надя Дорофеева добавила, что шрам на груди – напоминание о том, что 4 года назад она пережила операцию по удалению опухоли в молочной железе – фиброаденомы.
Певица подчеркнула, что женщинам крайне важно делать регулярные обследования и проверять свое здоровье.
Надя Дорофеева / Фото из инстаграма звезды
Подписчики артистки были шокированы неожиданной новостью. В то же время они отметили, что звездам важно делиться этим с аудиторией:
- "Это очень важное и нужное сообщение";
- "Это действительно важный пост на важную тему. Спасибо за такие честные слова";
- "Надя, спасибо, что поделилась с нами, и рассказала, это действительно важно: следить и проверять";
- "Знаете, как говорят, "шрамы украшают"";
- "Прекрасно понимаю... У меня то же самое было, когда я была моложе. И тоже постоянно маскирую шрам. Но когда я перестала на это обращать внимание, просто забыла о нем".
Кто из звезд боролся с опухолями
- Певица Наталья Карпа в 17 лет на груди заметила странную опухоль. Она была доброкачественной, поэтому девушку быстро прооперировали.
- Телеведущая Алла Мазур боролась с раком молочной железы. Сперва звезда заметила небольшую горошинку в груди, которая потом началась увеличиваться. Но ведущая смогла победить онкозаболевание.
- Украинская певица Мика Ньютон, живущая в США, в сентябре прошлого года впервые призналась, что поборола рак. Все началось с того, что у нее сдувало живот, а впоследствии врач сообщила Миле, что у нее киста, и настояла на операции. Сейчас Мика Ньютон полностью выздоровела.
Текст публикации Нади Дорофеевой
Сегодня всемирный день без бюстгальтера – название забавное, но его суть очень важная!
Я никогда не говорила вам о том, что на моей груди есть шрам.
Все это время я замазывала его тональным кремом, прятала под одеждой, маскировала всеми возможными способами…и только недавно приняла и полюбила.
Этот шрам напоминает мне о том, что 4 года назад в моей жизни случилась фиброаденома и последующая операция по её удалению
Фиброаденома – это наиболее распространенное доброкачественное образование в молочной железе. Она возникает по разным причинам – чтобы это отследить и остановить, важно обратиться к специалисту! Регулярные чек-апы суперважны, это наш шанс вовремя обнаружить проблему!
На днях я была на ежегодном осмотре у своего маммолога, и вам напоминаю