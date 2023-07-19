Одразу знали, що одружимось, – Надя Дорофєєва розповіла, як Кацурін зробив їй пропозицію

Надя Дорофєєва вперше розповіла, як Міша Кацурін їй освідчився. Чоловік вирішив зробити це в нестандартний спосіб. Тож пропозиція відбулася на скутері.

Співачка, яка повідомила про весілля з коханим 13 липня, зазначила, що вже давно знала, що вони з Михайлом одружаться. Для них це було зрозуміло ще на початкових етапах стосунків.

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Як Кацурін зробив пропозицію Дорофєєвій

Оскільки вони в цей час їхала на скутері й виконавиця була в шоломі, то не одразу розчула слова коханого. Тож ресторатору довелося зупинити транспортний засіб та перепитати, чи дівчина зрозуміла, що він їй сказав. "Ні, я нічого не чула", – відповіла Дорофєєва. Відтак Кацурін знову повторив все, що до цього казав на скутері.

До того ж співачка розповіла, що не брала прізвище чоловіка. "Я Дорофєєва. Це на все життя", – сказала співачка.

До слова, днями у своєму інстаграмі Надя Дорофєєва відреагувала на хейт щодо весілля. Вона пояснила, що не всі з розумінням ставляться до її нових стосунків. Втім, це її не зачіпає. Артистка переконана, що негативні коментарі не можуть завадити людям, які по-справжньому кохають одне одного.