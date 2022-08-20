Неочікуваний виступ з Позитивом та гімн: як пройшов концерт Наді Дорофєєвої у метро

Співачка Надя Дорофєєва нещодавно вперше за час повномасштабної війни повернулася в Україну. За традиціями воєнного часу артистка виступила в метро. Як це було – дивіться далі.

На концерті у підземці зібралося багато шанувальників Дорофєєвої. На обличчях артистки та її прихильників сяяли усмішки. Схоже, що всі сумували за такими зустрічами.

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Надя Дорофєєва виступила в метро

Виконавиця дала концерт на станції метро "Майдан Незалежності". Саме на цій станції, зазвичай, давали концерти інші українські артисти. Дорофєєва постала перед публікою в широких молочних штанах з кольоровим принтом і топі-корсеті кольору хакі. Волосся вклала в легкі локони, а на обличчі зробила макіяж у нюдових тонах.

Надя Дорофєєва готує перший україномовний альбом, тому на концерті пролунали деякі треки з майбутньої платівки. Зокрема співачка виконала хіт "Різнокольорова", який нещодавно переклала з російської на українську.

На прихильників Дорофєєвої чекав ще один сюрприз. Під час концерту на сцену вийшов ексучасник гурту "Время и Стекло" Позитив. Він разом з Надею виконав україномовний трек дуету – "Дим". Звісно, що вечір не міг пройти без гімну України.

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Нагадаємо, тривалий час Надя Дорофєєва жила в Європі, виступала на благодійних концертах за кордоном. Один з них відбувся в Казахстані. Тоді глядачі прийшли на захід з українськими прапорами та іншою символікою, але все це у них забирала охорона. Під час виступу Дорофєєва не змогла стримати сліз.