На концерте в подземке собралось много поклонников Дорофеевой. На лицах артистки и ее поклонников сияли улыбки. Похоже, что все скучали по таким встречам.

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Надя Дорофеева выступила в метро

Исполнительница дала концерт на станции метро "Майдан Незалежности". Именно на этой станции обычно давали концерты другие украинские артисты. Дорофеева предстала перед публикой в широких молочных брюках с цветным принтом и топи-корсетом цвета хаки. Волосы уложила в легкие локоны, а на лице сделали макияж в нюдовых тонах.

Надя Дорофеева готовит первый украиноязычный альбом, потому на концерте прозвучали некоторые треки из будущей пластинки. В частности, певица исполнила хит "Різнокольорова", который недавно перевела с русского на украинский.

Поклонников Дорофеевой ждал еще один сюрприз. Во время концерта на сцену вышел эксучастник группы "Время и Стекло" – Позитив. Он вместе с Надей выполнил украиноязычный трек дуэта – "Дым". Конечно, вечер не мог пройти без гимна Украины.

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Напомним, долгое время Надя Дорофеева жила в Европе, выступала на благотворительных концертах за границей. Один из них прошел в Казахстане. Тогда зрители пришли на мероприятие с украинскими флагами и другой символикой, но все это у них отнимала охрана. Во время выступления Дорофеева не смогла сдержать слез.