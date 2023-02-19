В новому інтерв'ю перша леді також розповіла про те, чи може ця війна бути довгою і яка допомога потрібна від партнерів. Раніше ми писали про знакові промови Олени Зеленської, які увійдуть в історію.

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Що Зеленська сказала б Путіну при зустрічі

На це Олена Зеленська сперш відповіла, що, звісно, ніколи не хотіла б зустрічатися з російським диктатором. "Будь-хто, якщо до нього прийшли вбивати, не хоче зустрічатися з людиною, яка надала такий наказ", – сказала вона.

Але, за словами першої леді, якби це відбулося, вона сказала б головний меседж від всіх українців.

Не можу уявити, що б я могла йому сказати. Але, мені здається, єдиний меседж всіх українців: "Відчепіться від нас", і все,

– заявила Зеленська.

Проте, дружина президента наголосила, що Україна не хоче надсилати жодних меседжів, бо вони не будуть сприйняті в Росії, їх там не чекають.

"Їм не потрібні наші меседжі, їм все одно на те, що ми можемо їм сказати, на думку світу, тому це химерне завдання, яке не може бути виконане", – додала вона.

Дивіться інтерв'ю з Оленою Зеленською: відео



До слова, нещодавно Олена Зеленська розповіла, про що спілкується зі своїми дітьми. Вона зізналась, що її 10-річний син у зв'язку з війною зацікавився видами зброї та іншими воєнними деталями, яких інколи не знає й сама перша леді. Її 18-річна донька теж має свої думки щодо подій в Україні та світі.