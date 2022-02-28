Зірка опублікувала у своєму інстаграмі відео й сказала, що вважає злочином мовчати про все те, що твориться в Україні після агресивного вторгнення російських військ.

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Я ніколи не була зв'язаною з політикою, бо у ній я нічого не знаю. Зараз це злочин не висловлюватись. Всі наші друзі сидять в бомбосховищах. Я благаю білоруських матерів і російських матерів не пускати синів воювати у нас в Україні,

– сказала виконавиця.

Виконавиця вибачилась за свої емоції й поділилась, що по-іншому такі слова вона вимовляти не може. Дорофєєва закликала людей "припинити поширювати ненависть один до одного і пам'ятати, що всі ми люди і не важливо з якої країни".

Раніше, артистка вже ділилась переживаннями стосовно обстрілів столиці. Дівчина зізналась, що їй дуже страшно, однак нікуди втікати вона не збирається.

Текст публікації:

Вибачте мене за емоції. Інакше ці слова не можу вимовити. Будь ласка , припиніть поширювати ненависть один до одного . Згадаймо, що ми всі люди. Немає нічого дорожчого за життя. І не важливо з якої ти країни.