Сам Сергій Міхалок має громадянство Білорусі, проте з 2015 року живе в Україні. За вклад у державне будівництво й культурний розвиток, фронтмена Brutto Nostra у 2020 році нагородили званням Заслуженого артиста України.

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Саме з нашої Білорусі їдуть танки, летять ракети у сторону братського українського народу, а тепер буде найстрашніше. Вони (президенти Росії і Білорусі – 24 канал) хочуть послати туди на вірну смерть наших воїнів, які нічого не розуміють. Вони всі тут помруть, бо армія ЗСУ – найсильніша армія у світі. Всі хто, сюди приїде спочатку лежатимуть у землі, а потім горітимуть у пеклі. Поки не пізно, я закликаю саботувати будь-які накази, біжіть, бл*ть в ліси, сидіть вдома, бухайте, але не виконуйте нічого, бо це злочин проти людства,

– емоційно висловився Сергій Міхалок.

Що відомо про громадянську позицію Сергія Міхалка