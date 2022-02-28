Звезда опубликовала в своем инстаграмме видео и сказала, что считает преступлением молчать о том, что творится в Украине после агрессивного вторжения российских войск.

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Я никогда не была связана с политикой, потому что в ней я ничего не знаю. Сейчас это преступление не выражается. Все наши друзья сидят в бомбоубежищах. Я умоляю белорусских матерей и российских матерей не пускать сыновей воевать у нас в Украине,

– сказала исполнительница.

Исполнительница принесла извинения за свои эмоции и поделилась, что по-другому такие слова она произносить не может. Дорофеева призвала людей "прекратить распространять ненависть друг к другу и помнить, что все мы люди и не важно из какой страны".

Ранее артистка уже делилась переживаниями об обстрелах столицы. Девушка призналась, что ей очень страшно, однако никуда убегать не собирается.

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