Спонтанне рішення, – Надя Дорофєєва вкотре розповіла про весілля з Кацуріним
Джерело:"Сніданок з 1+1"
Співачка Надя Дорофєєва розповіла, як вони з Мішою Кацуріним вирішили святкувати весілля. Також вона зізналася, що зараз дуже щаслива, бо попри складний час в Україні, має змогу кохати та бути коханою.
Артистка поділилася, що рішення святкувати весілля було спонтанним. Відтак пара не хотіла робити гучних святкувань, тому й весільні образи були відповідними.
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Дорофєєва про весілля з Кацуріним
Співачка зізналася, що подружжя хотіло одягнутися на весілля просто та комфортно. Вони мали на меті зробити таке свято, яке не буде виділятися й надто привертати до себе увагу.
Це було спонтанне рішення. Ми не виряджалися на весілля, нам хотілося простоти, почуватися комфортно. Зараз не актуально взагалі робити щось пафосне. Ми хотіли бути собою і нам так було комфортно,
– зауважила артистка.
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Весілля Дорофєєвої та Кацуріна: головне
- На початку липня подружжя засвітилось в київському ЦНАПі. Тоді шоумен В'ячеслав Соломка запідозрив, що Надя та Міша таки одружилися, але Слава Дьомін запевнив, що співачка виписується з будинку, де жила разом з Володимиром Дантесом.
- Офіційно виконавиця повідомила про весілля з коханим 13 липня. В цей день подружжя поділилося першими фото з церемонії.
- Декілька днів потому український продюсер Володимир Завадюк, який був запрошений на "таємне" весілля співачки та ресторатора, зізнався, що воно відбулося близько місяця тому. Він зазначив, що гостям весь цей час було заборонено говорити про одруження зіркової пари.
- Надя Дорофєєва розповіла, що Міша Кацурін їй освідчився на скутері. Оскільки вони в цей час їхала й виконавиця була в шоломі, то не одразу розчула слова коханого. Тож ресторатору довелося зупинити транспортний засіб та знову повторив все, те що до цього казав.
- Відомо, що Надя не брала прізвище чоловіка. "Я Дорофєєва. Це на все життя", – сказала співачка.