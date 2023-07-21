Український гурт Quest Pistols представили прем'єру, на яку чекали всі шанувальники. Пісня "Хто Ми Є" – це перша робота нового етапу творчості групи, як заявляють музиканти. Автором слів та музики став Саша Чемеров.

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Прем'єра від Quest Pistols

У пісні "Хто Ми Є" Quest Pistols розповідають про єдність й шлях до перемоги, підтримку та людяність, про теплі спогади та солодку ностальгію. Також артисти презентували кліп з атмосферою минулого. Щоб глядач занурився у довоєнні емоції. Альбом, який гортають у відеороботі, символізує спогади, образи й події з мирного життя.

Цей старий корабель та всі події на ньому як метафора нашого спільного минулого – Україна 2007. Як привид він ходить десь по Дніпру кожної ночі, в той час, як ми з вами бачимо у своїх мріях та снах таке ж саме тепле безтурботне майбутнє,

– поділився Антон Савлепов.

Для співака питання "хто ми є?" стає фундаментальним. Це спосіб відкопати коріння, згадати себе, прийняти та цінити. А також жити зараз і будувати спільне майбутнє.

"Нам хотілося відчути самим і передати нашим людям дуже важливу емоцію, що врешті решт все буде добре, по-новому й українці знов будуть щасливими. Нагадати, що у важкі часи головне бути щирими, єднатися, усвідомлювати власну природу і якості та створювати нову реальність попри перешкоди", – додав Костя Боровський.

Боровський пояснив, що бар на кораблі – це алюзія на Україну, яку чекають зусилля та зміни.

Quest Pistols – "Хто Ми Є": дивіться відео онлайн

Quest Pistols також оголосили про співпрацю з фондом "Лівий Берег" для допомоги у відбудові України. Музиканти повідомили, що частину грошей з концертного туру гурту буде відправлено на підтримку діяльності фонду.

Нагадаємо, після возз'єднання колективу в артистів одразу вийшло декілька робіт: