Певица Надя Дорофеева вышла замуж за Мишу Кацурина – вчера она официально подтвердила это. Звезда надела на церемонию силуэтное платье и деликатную вуаль ручной работы. В то время как жених появился в черном костюме, белой рубашке и кедах и кепке.

Смотрите также Как выглядела Надя Дорофеева на первой и второй свадьбе: образы звезды восемь лет назад и сейчас

Фаны захейтили образ Михаила Кацурина – особенно поклонникам не понравилось, что он выбрал к костюму кепку и кеды. Надя объяснила, что его наряд должен быть другим, но за два дня до церемонии образ изменили. Так жених был тем, кто он есть.

Для Миши мы сшили костюм, который так и не использовали. Потому что это было совсем не его. А хотелось, чтобы Миша выглядел как Миша. За два дня до церемонии вместе с Таней Немченко подобрали этот образ,

– объяснила Надя Дорофеева.



Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото Andrew Grey

Первые впечатления от свадьбы

Церемония бракосочетания Нади и Михаила была камерной, на нее пригласили только родных и близких. Ведущей свадебной церемонии была близкая подруга Дорофеевой – Лера Бородина.

"Церемония для меня — самый главный элемент свадьбы, это о любви, эмоциях, чувствах. И она получилась эмоционально-мощной. Церемониймейстером была моя подруга Лера Бородина, которая сильно волновалась, но именно благодаря этой искренности, это и было так чувственно и мощно. Было единение", – поделилась певица.

Вероятно, свидетелем у пары был ведущий и блогер-путешественник Антон Птушкин. На это намекнул в комментариях Михаил Кацурин.



Скриншот из инстаграма