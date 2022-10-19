Відома українська співачка Надя Дорофєєва днями презентувала новий кліп і пісню, в якій показала наслідки війни. Знімання деяких кадрів проходили у Горенці – селі на Київщини.

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Надя Дорофєєва розповіла про зйомки на Київщині

Село Горенка розташоване в Бучанському районі. Вважають, що цей населений пункт – один з найбільш зруйнованих на Київщині.

Надя Дорофєєва розповіла, що поспілкувалась з бабусею з цього села. Вона розповідала, як погріб врятував життя українських військових

В мене ще на під’їзді до Горенки, де ми знімали кліп, всередині все стислося… подих перехопило. Бабуся, яка жила в цьому будинку зі своєю родиною, розповіла, що колись просила зробити великий погріб і всі з нею сперечалися, а потім цей погріб врятував життя наших хлопців-військових,

– поділилась співачка.

"Вона розповідала це і плакала..І ми всі плакали. І, на жаль, таких історій дуже багато по всій країні!" – додала Дорофєєва.

Надя закликала долучитися до її ініціативи разом з волонтерами "Добробат", щоб допомогти повернути відчуття дому тим, в кого його відібрали.

Надя Дорофєєва – "У твоїй душі": дивіться відео онлайн

Зауважимо, пісня Наді Дорофєєвої "У твоїй душі" увійшла до її першого україномовного альбому "Сенси". У кліпі співачка нібито вперше повертається до рідного дому, який залишила 24 лютого. Окрім того, у ролику зображена дівчинка, яка ходить по повністю зруйнованому будинку.

Додамо, село Горенка зазнавало обстрілів з перших днів повномасштабного вторгнення. Близько 80% села було знищено. Однак Горенка відома також стійкою кухонною шафкою, яка залишилась висіти на стіні зруйнованого будинку.