Известная украинская певица Надя Дорофеева на днях представила новый клип и песню, в которой показала последствия войны. Съемки некоторых кадров проходили в Горенке – селе Киевской области.

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Надя Дорофеева рассказала о съемках в Киевской области

Село Горенко находится в Бучанском районе. Считается, что этот населенный пункт – один из самых разрушенных в Киевской области.

Надя Дорофеева рассказала, что пообщалась с бабушкой из этого села. Она рассказывала, как погреб спас жизнь украинских военных

У меня еще на подъезде к Горенке, где мы снимали клип, внутри все сжалось… дыхание перехватило. Бабушка, жившая в этом доме со своей семьей, рассказала, что когда-то просила сделать большой погреб и все с ней спорили, а потом этот погреб спас жизнь наших ребят-военных,

– поделилась певица.

"Она рассказывала это и плакала. И мы все плакали. И, к сожалению, таких историй очень много по всей стране!" – добавила Дорофеева.

Надя призвала приобщиться к ее инициативе вместе с волонтерами "Добробат", чтобы помочь вернуть чувство дома тем, у кого его отобрали.

Надя Дорофеева – "У твоїй душі": смотрите видео онлайн

Заметим, песня Нади Дорофеевой "У твоїй душі" вошла в ее первый украиноязычный альбом "Сенси". В клипе певица вроде бы впервые возвращается в родной дом, который покинула 24 февраля. Кроме того, в ролике изображена девочка, которая ходит по полностью разрушенному дому.

Добавим, село Горенка подвергалось обстрелам с первых дней полномасштабного вторжения. Около 80% села было уничтожено. Однако Горенка известна также стойким кухонным шкафчиком, который остался висеть на стене разрушенного дома.