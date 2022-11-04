Українські зірки часто розповідають історії людей з окупації чи діляться іншими трагічними й щемливими ситуаціями. Надя Дорофєєва днями розповіла про дівчинку Алісу.

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Надя Дорофєєва поділилась історією

Артистка поділилась, що Аліса з Чернігівщини втратила батьків – їх вбили російські військові. Дівчинка вижила, тепер її виховує тітка.

На фото маленька Аліса з Чернігівщини. Її батьки загинули під час евакуації – автівку, в якій їхала родина, обстріляли російські військові. Дитина дивом вижила. Зараз дівчинку виховує її тітка,

– розповіла Надя Дорофєєва.



Аліса з Чернігівщини / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої

"Історію Аліси мені розповіли у благодійному фонді "Діти Героїв", під опікою якого вона перебуває. Фонд надає допомогу дітям, які втратили одного чи обох батьків внаслідок російської війни в Україні. Нещодавно я поспілкувалась з підопічними фонду. Це була щира та цікава розмова про їхні мрії. Попри те, що пережили ці діти, їхні серця сповнені любов'ю та вірою у прекрасне майбутнє", – додала зірка.

Надя Дорофєєва зауважила, що фонд опікується тисячею дітей, але подібних історій стає все більше. Тож зірка закликала звертатися до організації "Діти Героїв", якщо комусь відома дитина, якій потрібна підтримка та опіка.

Додамо, раніше Надя Дорофєєва розповідала про село, де знімала свій кліп. У Горенці співачка спілкувалась з мешканцями, зокрема з бабусею, погріб якої врятував українських захисників.