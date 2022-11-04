Украинские звезды часто рассказывают истории людей по оккупации или делятся другими трагическими и щемящими ситуациями. Надя Дорофеева на днях рассказала о девочке Алисе.

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Надя Дорофеева поделилась историей

Артистка поделилась, что Алиса с Черниговщины потеряла родителей – их убили российские военные. Девочка выжила, теперь ее воспитывает тетя.

На фото маленькая Алиса из Черниговщины. Ее родители погибли во время эвакуации – автомобиль, в котором ехала семья, обстреляли российские военные. Ребенок чудом выжил. Сейчас девочку воспитывает ее тетя,

– рассказала Надя Дорофеева.



Алиса с Черниговщины / Фото с инстаграма Нади Дорофеевой

"Историю Алисы мне рассказали в благотворительном фонде "Дети Героев", на попечении которого она находится. Фонд оказывает помощь детям, потерявшим одного или обоих родителей в результате российской войны в Украине. Недавно я пообщалась с подопечными фонда. Это был искренний и интересный разговор об их мечтах. Несмотря на то, что пережили эти дети, их сердца исполнены любви и веры в прекрасное будущее", – добавила звезда.

Надя Дорофеева отметила, что фонд занимается тысячей детей, но подобных историй становится все больше. Звезда призвала обращаться в организацию "Дети Героев", если кому-то известен ребенок, которому нужна поддержка и опека.

Добавим, раньше Надя Дорофеева рассказывала о деревне, где снимала свой клип. В Горенке певица общалась с жителями, в частности, с бабушкой, погреб которой спас украинских защитников.