Українська співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) стала однією із тренерів вокального шоу "Голос країни. Перезавантаження". У 2 випуску проєкту під час "сліпих прослуховувань" вона гірко заплакала за своїм батьком.

Джерело: 24 канал

Співачку розчулив виступ учасниці шоу Діани Стібакової, яка розповіла про свою небіологічну матір.

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Що сталось на шоу з Дорофєєвою?

33-річна Діана Стібакова з Дніпра приїхала на "сліпі прослуховування", аби продемонструвати свої вокальні дані та присвятити пісню матері. Лише 3 роки тому вона дізналась, що жінка не є її біологічною матір'ю, проте вона вдячна їй за усе, оскільки вона її виховала як рідну. Слова Діани глибоко розчулили Надю Дорофєєву, адже у лютому 2017 року вона втратила люблячого батька Володимира.

Надя неочікувано розплакалась, а її підтримати кинулись інші тренери "Голосу..." – Монатік, Тіна Кароль та Олег Винник.

Сумую за своїм татом, якого вже немає зі мною,

– пояснила артистка.

Що відомо про батька Н аді Дорофєєвої?

Співачка народилась у 1990 році у Сімферополі у сім'ї батька-військового Володимира та мами-стоматолога Ольги. Батьки зірки розлучились, коли їй було всього три роки. Втім, навіть після розлучення найрідніших їй людей, вона продовжувала спілкуватися та підтримувати зв'язок з батьком.



Надя Дорофєєва з батьком Володимиром (архівне фото) / Фото з інстаграму співачки

Життя чоловіка обірвалось 20 лютого 2017 року. Де і за яких причин сталось горе – співачка не розповідала фанатам. Нагадаємо, що таке ж горе нещодавно пережила колега співачки – Настя Каменських. 25 січня 2020 року помер її батько Олексій Жмур.