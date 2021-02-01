Украинская певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) стала одной из тренеров вокального шоу "Голос страны. Перезагрузка". Во 2 выпуске проекта во время "слепых прослушиваний" она горько заплакала за своим отцом.

Источник: 24 канал

Певицу растрогало выступление участницы шоу Дианы Стибаковой, которая рассказала о своей небиологической маме.

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Что произошло на шоу с Дорофеевой?

33-летняя Диана Стибакова из Днепра приехала на "слепые прослушивания", чтобы продемонстрировать свои вокальные данные и посвятить песню матери. Лишь 3 года назад она узнала, что женщина не является ее биологической матерью, но она благодарна ей за все, поскольку она ее воспитала как родную. Слова Дианы глубоко растрогали Надю Дорофееву, ведь в феврале 2017 года она потеряла любящего отца Владимира.

Надя неожиданно расплакалась, а ее поддержать бросились другие тренеры "Голоса..." – Монатик, Тина Кароль и Олег Винник.

Скучаю по своему папе, которого уже нет со мной,

– объяснила артистка.

Что известно об отце Нади Дорофеевой?

Певица родилась в 1990 году в Симферополе в семье отца-военного Владимира и мамы-стоматолога Ольги. Родители звезды развелись, когда ей было всего три года. Впрочем, даже после развода родных ей людей, она продолжала общаться и поддерживать связь с отцом.



Надя Дорофеева с отцом Владимиром (архивное фото) / Фото с инстаграма певицы

Жизнь мужчины оборвалась 20 февраля 2017 года. Где и по каким причинам произошло горе – певица не рассказывала фанатам. Напомним, что такое же горе недавно пережила коллега певицы – Настя Каменских. 25 января 2020 года умер ее отец Алексей Жмур.