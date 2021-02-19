Дружина популярного українського артиста Дзідзьо оприлюднила архівне фото. У п'ятницю, 19 лютого, співачка SLAVIA святкує день народження і з цієї нагоди вирішила показати прихильникам, як виглядала 14 років тому.

Кохана Дзідзьо оприлюднила миловидний кадр. Вона показала себе в юному віці та зізналася, що з того часу пройшло вже 14 років.

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Архівне фото співачки SLAVIA

Виконавиця поділилася чорно-білим кадром. Вона постала перед камерою у чорній майці, мило усміхалася. У дописі дружина Дзідзьо розповіла, що сьогодні в тієї дівчинки, як зображена на фотографії, день народження.

Вона подорослішала на 14 років. Я б побажала дівчинці, що на фото, собі колишній, більше любити себе. Я люблю цю дівчинку. Вітайте, мені буде приємно,

– написала в публікації SLAVIA.

Також жінка поділилася, що в день своїх уродин написала нову пісню. Це сталося дуже швидко, на одному диханні.



Співачка SLAVIA 14 років тому / Фото з інстаграму співачки SLAVIA

У коментарях прихильники SLAVIA вітають її з днем народження та бажають щастя.