Украинская певица Надя Дорофеева поделилась важной корреспонденцией в День женского здоровья. Она напомнила, как важно проводить проверки и чек-апы у врачей.

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Надя Дорофеева напомнила о женском здоровье

Надя Дорофеева рассказала о случае по собственному опыту – благодаря своевременной проверке у нее обнаружили фиброаденому.

"Я сама убедилась – пренебрегать здоровьем нельзя. Я уже рассказывала вам, что однажды, своевременная проверка у маммолога помогла мне обнаружить фиброаденому, благодаря чему обошлось без тяжелых последствий – только небольшой шрам остался в память. Так что девушки, не пренебрегайте здоровьям, берегите себя и вовремя обращайтесь к врачу. И если вам был нужен знак, чтобы сходить и сделать женский чек-ап, то вот он", – поделилась артистка.



Надя Дорофеева / Фото из инстаграма артистки

"Для привлечения внимания" Надя Дорофеева обнародовала фото, на котором позировала топлесс. Она предстала в черных спортивных штанах, а грудь прикрыла волосами. Но не все поклонники оценили такой подход:

"Скажите, Надя, какой пример вы приводите детям? Я бы не хотела, чтобы мои дети брали пример";

"А по-другому донести нельзя было?";

"Ну, это хорошо, что вы не показали, что лечит проктолог";

"В стране война, при чем это? Фу";

Но не все раскритиковали артистку за откровенный снимок. Многие поклонники поблагодарили ее за важную тему.

"Спасибо, что говоришь о важном";

"Непревзойденная";

"Какая красивая фигура";

"Да, ты права, нужно следить за своим здоровьем сейчас, потому что потом уже может быть поздно".

Напомним, около двух лет назад Надя Дорофеева впервые рассказала о пережитую операцию по удалению опухоли. Она 4 года всячески скрывала и маскировала от фанатов шрам после вмешательства. Но после откровенного признания каждый год поднимает тему женского здоровья.