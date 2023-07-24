Надя Дорофєєва зачарувала мережу своїми дитячими фото: як змінилася співачка

Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася з підписниками своїми архівними фото. Виявляється, у дитинстві зірка була дуже стильною, хоч зараз вона сміється зі своїх старих образів. Як змінилася Надя Дорофєєва – дивіться нижче.

Нещодавно співачка показала перші світлини з таємного весілля з Михайлом Кацуріним. Тепер Дорофєєва зачарувала мережу своїми особистими фото з юності.

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Дорофєєва показала дитячі фото

Зірка вирішила поділитися з підписниками своїми змінами. На першому фото Надя постала у білій блузі та чорній спідниці, проте її стиль геть відрізняється.



Надя Дорофєєва в юності і зараз / Фото з її інстаграму

Дорофєєва зізнається, що зараз сміється зі свого тодішнього стилю.

Правильно кажуть, що фундамент освіти, звичок, смаків – закладається в дитинстві. Дивлюся на те, як змінився мій стиль і ржу, бо ніяк,

– написала Надя.

Артистка порівняла свій стиль тоді та зараз. На фотоколажах вона постала у схожих образах у юності та зараз. На наступному фото співачка постала у рожевому костюмі, проте якщо у підлітковому віці – брючному, то тепер – у спортивному.



Надя Дорофєєва порівняла свій стиль / Фото з її інстаграму

Реакція мережі

Водночас прихильники зазначають, що зірка дуже красива і вже у дитинстві виглядала, як модель. Колеги та шанувальники засипали Дорофєєву компліментами та були вражені виглядом співачки раніше і зараз:

"Майже не змінилася".

"Така мила".

"Яка ти красива була в дитинстві".

"Ой, яка ти гарнюня була і модна".

"То відчуття коли в тебе фотки з дитинства в тулупі, а Надя завжди на висоті".

"Ікона стилю з дитинства".

"А вона все так само прекрасна".

"Гарний смак стилю ще з народження!"



Надя Дорофєєва порівняла свій стиль / Фото з її інстаграму

До слова, днями співачка Надя Дорофєєва продемонструвала трендовий образ у джинсовому вбранні. Вона постала у total denim аутфіті від українського бренду дизайнерки Каті Сільченко the Coat.

Додамо, що саме цей бренд пошив для співачки вуаль-фату як доповнення до весільної сукні. Фата Наді зроблена в техніці печворк з хусток з елементами кроше, аутентичним мереживом та ініціалами пари.