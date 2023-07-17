Українська співачка Надя Дорофєєва вирішила поспілкуватися з шанувальниками. Вона виклала своє селфі зблизька, де показала обличчя без фільтрів та фотошопу.
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Надя Дорофєєва показала фото без макіяжу
Шанувальники відреагували – одна з прихильниць подякувала артистці за живі та чесні фото. "Дякую за живе фото. Тепер я знаю, що пори на обличчі не тільки у мене".
Надя Дорофєєва поділилась своїм бажанням у відповідь – щоб дівчата приймали себе, такими, як є.
Хочу, щоб ми, дівчата, любили й приймали себе такими, якими є. Зі всіма нашими порами, розтяжками та неідеальним волоссям. Дівчата, ви прекрасні! – написала артистка.
Надя Дорофєєва / Фото з інстаграм-сторіз
Надя Дорофєєва / Фото з інстаграм-сторіз
Як зірки показують себе без мейкапу
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