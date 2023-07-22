Українська співачка Надя Дорофєєва поділилась новими фото на своїй сторінці. Вона продемонструвала ефектний образ.

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Образ Наді Дорофєєвої

Виконавиця постала перед камерою у розслаблених позах. Для нового образу вона підібрала вбрання українського бренду дизайнерки Каті Сільченко the Coat.

Надя Дорофєєва позувала в total denim look: джинсах-шортах з прозорою вставкою, топі-ліфі та комбінованому джинсовому пальті. Все це – вбрання з нової передосінньої колекції, яка ще не надійшла у продаж (однак на сайті доступне передзамовлення).



Надя Дорофєєва / Фото з інстаграму зірки

Артистка не доповнювала образ аксесуарами, лише вклала волосся легкими пляжними хвилями.



Надя Дорофєєва / Фото з інстаграму зірки

Шанувальники залишили безліч приємних коментарів та вподобань під знімками.

"Надю, твої образи – вогонь";

"Всі ці речі в поєднанні з неперевершеним тілом виглядають просто супер!";

"Тобі дуже личить";

"Неймовірний образ";

"Образ неймовірний";

"Тобі дуже личить".

Зауважимо, Надя Дорофєєва обрала український бренд The Coat і для весілля з Мішею Кацуріним. Саме цей бренд пошив для співачки вуаль-фату як доповнення до сукні. Фата Наді зроблена в техніці печворк з хусток з елементами кроше, аутентичним мереживом та ініціалами пари.