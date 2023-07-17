Надя Дорофєєва показала чесне фото без макіяжу та фотошопу: фани відреагували

17 липня 2023, 20:29
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Надя Дорофєєва

Співачка Надя Дорофєєва продемонструвала чесне фото без макіяжу та фільтрів. Шанувальниця подякувала їй за щирість – артистка відповіла.

Українська співачка Надя Дорофєєва вирішила поспілкуватися з шанувальниками. Вона виклала своє селфі зблизька, де показала обличчя без фільтрів та фотошопу.

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Надя Дорофєєва показала фото без макіяжу

Шанувальники відреагували – одна з прихильниць подякувала артистці за живі та чесні фото. "Дякую за живе фото. Тепер я знаю, що пори на обличчі не тільки у мене".

Надя Дорофєєва поділилась своїм бажанням у відповідь – щоб дівчата приймали себе, такими, як є.

Хочу, щоб ми, дівчата, любили й приймали себе такими, якими є. Зі всіма нашими порами, розтяжками та неідеальним волоссям. Дівчата, ви прекрасні! – написала артистка.


Надя Дорофєєва / Фото з інстаграм-сторіз


Надя Дорофєєва / Фото з інстаграм-сторіз

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Автор: Марія Касій