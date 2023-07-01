Українська співачка Тіна Кароль опублікувала на особистій сторінці нові фото. Вона показала цілу серію знімків біля свого дому.

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Тіна Кароль показалась без макіяжу

Виконавиця поділилась світлинами, які зробила на тлі розкішного заміського будинку у селі Зазим'я, що під Києвом. Вона позувала біля саду з трояндами.



Тіна Кароль / Фото з телеграму Тіни Кароль

Тіна Кароль постала перед камерою у домашньому образі – чорних легінсах, короткій футболці та куртці зверху. Вона зібрала волосся у хвіст та доповнила вбрання сережками. Зірка позувала без макіяжу, похвалившись природною красою.

"Все найкраще вже створене природою", – поділилась Тіна Кароль.



Тіна Кароль / Фото з телеграму Тіни Кароль

"Ну нарешті, ми вже скучили";​

"Вона повернулась!";

"Красуня";

"Це так мило";

"Найкраща".

Нагадаємо, Тіна Кароль живе у розкішному особняку. На його території є 3-поверховий котедж (з окремою гардеробною та ігровою кімнатою), спортзал, сад і лаунж-зона, город і розарій. Цей будинок зірці подарував покійний чоловік Євген Огір.

Нещодавно Тіна Кароль повернулась до України. Минулого тижня співачка приїхала до Ватикану, де зустрілась з Папою Римським. Артистка передала йому оригінал щоденника дев'ятирічного Єгора, який він писав у бомбосховищі Маріуполя.