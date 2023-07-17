Украинская певица Надя Дорофеева решила пообщаться с поклонниками. Она выложила свое селфи вблизи, где показала лицо без фильтров и фотошопа.

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Надя Дорофеева показала фото без макияжа

Поклонники отреагировали – одна из поклонниц поблагодарила артистку за живые и честные фото. "Спасибо за живое фото. Теперь я знаю, что поры на лице не только у меня".

Надя Дорофеева поделилась своим желанием в ответ – чтобы девушки принимали себя такими, как есть.

Хочу, чтобы мы, девушки, любили и принимали себя такими, какие есть. Со всеми нашими порами, растяжками и неидеальными волосами. Девушки, вы прекрасны! – написала артистка.



Надя Дорофеева / Фото с инстаграм-сториз



Надя Дорофеева / Фото с инстаграм-сториз

Как звезды показывают себя без макияжа