Ніжці обійми та поцілунки: Надя Дорофєєва поділилася милим відео з Кацуріним

Співачка Надя Дорофєєва замилувала мережу новим відео зі своїм коханим – ресторатором Михайлом Кацуріним. У відео бойфренд ніжно обійняв артистку та закружляв в обіймах.

Пара любить ділитися спільними кадрами у соцмережах. Наприклад, на День закоханих Міша Кацурін показав романтичні поцілунки з Надею Дорофєєвою з його особистого архіву.

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Тепер зірка поділилася новим відео. Спершу Надя Дорофєєва стоїть в кадрі одна. Вона має стильний образ – чорні джинси зі світшотом, під яким була біла сорочка.

Проте потім у відео раптово з’являється Михайло Кацурін. Він схопив дівчину та закружляв її у своїх обіймах. Після цього співачка ніжно поцілувала свого коханого.

"Міша забрав мене з TikTok, бувайте", – підписала відео Дорофєєва.

У коментарях під відео шанувальники співачки зазначили, що пара має чудовий вигляд разом. Що пишуть фанати:

"Ура, ми дочекалися відео з Мішою".

"Ну які ж вони милі".

"Вони такі файні, з Дантесом так не було".

"Дуже приємно бачити вас щасливими!"

"Нарешті відео з Мішею".

"Які ви гарні!"

"Дуже щаслива, коли бачу вас разом!"

Зазначимо, нещодавно ексчоловік співачки Володимир Дантес публічно заступився за колишню. Співак негативно відреагував на критику Наді від фанатки.

Нагадаємо, що після початку вторгнення Дорофєєва та Дантес оголосила про розлучення. Причиною стало те, що зірки перестали кохати один одного. У січні Дантес та Надя Дорофєєва офіційно розлучилися.

Зараз у них обох нові стосунки. Після розлучення Надя почала зустрічатися з другом Михайлом Кацуріним, а Володимир зійшовся з колишньою дружиною Міші – Дашею.