"Це фотошоп": в мережі активно обговорюють одруження Дорофєєвої з Кацуріним

Сьогодні, 13 липня, Надя Дорофєєва та Міша Кацурін шокували фанів. Вони опублікували світлини з весілля, тим самим офіційно підтвердили, що одружилися. Відтак шанувальники активно відреагували на новину.

Зіркова пара, яка оголосила про одруження, отримало безліч привітань в мережі від українських знаменитостей та фанів. Втім, без хейту не обійшлося. В коментарях користувачі багато жартували про Дантеса та Дашу Кацуріну. До того ж вони засудили образ нареченого.

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Привітання від українського шоубізу

Молодят привітали чимало зірок. Серед них співаки, актори та ведучі:

Леся Нікітюк : "Дай Боже щастя";

: "Дай Боже щастя"; Юлія Саніна : "Вітаємо";

: "Вітаємо"; Тарас Цимбалюк : "Кайф";

: "Кайф"; Потап : "Вітаємо";

: "Вітаємо"; Юрій Горбунов : "Щастя молодим";

: "Щастя молодим"; Тетяна Решетник : "Круто, вітаю";

: "Круто, вітаю"; Альона Альона : "Щастя, здоров'я. Діточок, як на небі зірочок";

: "Щастя, здоров'я. Діточок, як на небі зірочок"; Ірина Монатік : "Щастя молодим";

: "Щастя молодим"; Маша Єфросиніна : "Блін, оце так сюрприз. Не можу повірити!";

: "Блін, оце так сюрприз. Не можу повірити!"; Антон Савлєпов : "Окацурінились. Вітаю красунчик";

: "Окацурінились. Вітаю красунчик"; Петро Заставний: "Це фотошоп".



Надя Дорофєєва та Міша Кацурін одружилися / Фото з інстаграму співачки

Про Дантеса не забули

Фани не могли оминути тему з колишніми. Вони написали купу коментарів про Володимира Дантеса та Дашу Кацуріну:

"Це що, тепер буде дві Кацуріни? А як зрозуміти де хто?";

"На весіллі історію кохання розказували?";

"Не зрозуміла. А де Дантес?";

"А потім Дантес одружиться з Дашею, візьме її прізвище, і всі будуть Кацуріни";

"Буде смішно, коли Дантес відіб'є Кацуріна у Наді";

"Дантес був ведучим на весіллі?";

"Вона ж одружена з Дантесом".

Кепка і кеди на весіллі

Міша Кацурін одягнув чорний костюм та білу сорочку на свято. Свій образ він довершив кедами та кепкою. Однак коментаторам не дуже сподобався аутфіт нареченого:

"В мене дід в такому прикиді траву косить";

"Він кепку хоч десь знімає?";

"Не забудьте застрелити мене, якщо я одягну кепку на весілля";

"Ця мода мене добиває. Я вже старію, чи просто не розуміюся на цьому?";

"Бейсболку можна було і зняти";

"На взуття грошей не вистачило".

Тіктокери не відстають

Не лише весь інстаграм гуде про одруження Дорофєєвої та Кацуріна, про це говорять й в інших соцмережах. Зокрема в тіктоці: