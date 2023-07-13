"Це фотошоп": в мережі активно обговорюють одруження Дорофєєвої з Кацуріним

13 липня 2023, 19:49
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Сьогодні, 13 липня, Надя Дорофєєва та Міша Кацурін шокували фанів. Вони опублікували світлини з весілля, тим самим офіційно підтвердили, що одружилися. Відтак шанувальники активно відреагували на новину.

Зіркова пара, яка оголосила про одруження, отримало безліч привітань в мережі від українських знаменитостей та фанів. Втім, без хейту не обійшлося. В коментарях користувачі багато жартували про Дантеса та Дашу Кацуріну. До того ж вони засудили образ нареченого.

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Привітання від українського шоубізу

Молодят привітали чимало зірок. Серед них співаки, актори та ведучі:

  • Леся Нікітюк: "Дай Боже щастя";
  • Юлія Саніна: "Вітаємо";
  • Тарас Цимбалюк: "Кайф";
  • Потап: "Вітаємо";
  • Юрій Горбунов: "Щастя молодим";
  • Тетяна Решетник: "Круто, вітаю";
  • Альона Альона: "Щастя, здоров'я. Діточок, як на небі зірочок";
  • Ірина Монатік: "Щастя молодим";
  • Маша Єфросиніна: "Блін, оце так сюрприз. Не можу повірити!";
  • Антон Савлєпов: "Окацурінились. Вітаю красунчик";
  • Петро Заставний: "Це фотошоп".


Надя Дорофєєва та Міша Кацурін одружилися / Фото з інстаграму співачки

Про Дантеса не забули

Фани не могли оминути тему з колишніми. Вони написали купу коментарів про Володимира Дантеса та Дашу Кацуріну:

  • "Це що, тепер буде дві Кацуріни? А як зрозуміти де хто?";
  • "На весіллі історію кохання розказували?";
  • "Не зрозуміла. А де Дантес?";
  • "А потім Дантес одружиться з Дашею, візьме її прізвище, і всі будуть Кацуріни";
  • "Буде смішно, коли Дантес відіб'є Кацуріна у Наді";
  • "Дантес був ведучим на весіллі?";
  • "Вона ж одружена з Дантесом".

Кепка і кеди на весіллі

Міша Кацурін одягнув чорний костюм та білу сорочку на свято. Свій образ він довершив кедами та кепкою. Однак коментаторам не дуже сподобався аутфіт нареченого:

  • "В мене дід в такому прикиді траву косить";
  • "Він кепку хоч десь знімає?";
  • "Не забудьте застрелити мене, якщо я одягну кепку на весілля";
  • "Ця мода мене добиває. Я вже старію, чи просто не розуміюся на цьому?";
  • "Бейсболку можна було і зняти";
  • "На взуття грошей не вистачило".

Тіктокери не відстають

Не лише весь інстаграм гуде про одруження Дорофєєвої та Кацуріна, про це говорять й в інших соцмережах. Зокрема в тіктоці:

 
Автор: Софія Хомишин