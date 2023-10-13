"Лебігович" разом з Дорофєєвою хочуть зібрати два мільйони гривень. Раніше стрімер використав для збору на ЗСУ прикол про те, що "йде в президенти".

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Лебіга та Дорофєєва відкрили збір на ЗСУ

Знаменитості у незвичний спосіб оголосили про новий збір. Співачка з командою та Мішею Лебігою переробили свій хіт "Кохаю, але не зовсім". Новий текст має оригінальні рядки. Надя та Міша навіть разом знялися у відео.

Лебіга заспівав, що "кохає осінь, але не зовсім", бо у нього немає грошей на опалення. Проте блогер зазначив, що його зігріє донат українців на їхній збір.

Водночас Дорофєєва виконала ще цікавіші рядки.

Я кохаю осінь, але більше дрони. Так що розчехляйте свої телефони. Мільйон збираємо на банку Моно, для 3 бригад придбаєм FPV,

– проспівала Надя.

У підписі знаменитості зазначили, що куплять 50 FPV дронів для трьох бригад – 47 ОМБР, 113 ОМБР та 80 ОМБР.

За перші 4 години українці задонатили мільйон гривень. Тож блогер підняв суду збору до 2 мільйонів.

Лебіга посидів на руках у Дорофєєвої

Міша Лебіга ще й поділився кумедним фото зі співачкою. У своєму інстаграмі він розмістив кадр, де сидить на руках у Наді Дорофєєвої.

Блогер також жартома підписав світлину: "Мам, знайомся – це Надя, я її люблю і вона буде жити з нами!".



Міша Лебігович з Дорофєєвою / Фото з його інстаграму

Фото прокоментував чоловік співачки, ресторатор Міша Кацурін. Він написав, що кохає співачку, але він в ах*ї. На це Лебіга жартома відповів, що це не те, про що всі думають.



Кацурін відреагував на фото Лебіги з Дорофєєвою / Скриншот

Як пройшов попередній збір Лебіговича