Стрімер та блогер Михайло Лебіга, про якого створили безліч мемів як про кандидата в президенти України, звернувся до прихильників. Він розповів, як використає жарт, що вийшов з-під контролю.

До теми Я йду в президенти України, – блогер Лебігович заінтригував важливим зверненням

Міша Лебіга звернувся до українців

"Дорогі українці, я вирішив, я йду в президенти України", – розпочав своє звернення Лебігович. Та після красномовної паузи він дав зрозуміти, що жартує.

Це все один великий прикол, який вийшов за всі рамки та межі. Я ніколи не піду ні в депутати, ні в президенти. Але це доказує те, що ми з вами живемо у вільній демократичній країні і якщо ви кого-небудь захочете, ви його оберете. Цей прикол, якщо чесно, зайшов дуже далеко, за що вам велике дякую,

– висловився блогер.

Міша Лебіга повідомив, що вирішив спрямувати прикол у правильне русло, тому Лебігович та фонд "Повернись живим" 3 вересня організовують "вибори" – збір на ЗСУ. Один голос – це 100 гривень, які можна скласти та кинути в банку, як бюлетень. У восьми містах країни навіть будуть виборчі дільниці. Можна буде проголосувати й онлайн – задонатити у банку.

"Якщо ви живете в них, приходьте локально, робіть плакати, лозунги, агітацію, 100 гривень і віддавайте свій голос за Лебіговича. Голосуй за Лебіговича, бо Лебігович – це прикол", – підсумував стрімер.

Звернення "кандидата в президенти" Михайла Лебіговича: відео

Хто такий Міша Лебігович

Михайло Лебіга – український стрімер, відомий тим, як зібрав близько 8 мільйонів на ЗСУ під час благодійного стріму. У себе на каналі він дивиться українські шоу. Одного разу Лебіга в ефірі переглядав дебати Ющенка та Януковича, під час якого фани вигадали прізвище Лебігович (поєднання Лебіга та Янукович) та почали жартувати, що голосуватимуть за нього.

Жарт поширився тіктоком та іншими соцмережами. Усе продовжилося не тільки мемами, відео, але й продуктами з фото Лебіговича, наліпками. Про Лебіговича як "народного депутата" жартували навіть у Верховній Раді.