В гардеробе Нади Дорофеевой достаточно вещей от премиальных мировых брендов. Коллекция певицы пополнилась одеждой от модельера, которого любят украинские знаменитости – грузина Давида Коми, который прославился в Лондоне.
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Фото Нади Дорофеевой в костюме за 21 тысячу гривен
Звезда показала яркий неоново-желтый look для осенних выходов. На ней вязаные мини шорты в рубчик и укороченный кардиган. Трендовый верх с объемными рукавами украшен массивными блестящими пуговицами.
Под смелый комплект Надя Дорофеева подобрала черные сапоги на массивной подошве, ведь последние полгода не носит каблуки.
Если стильную обувь звезда давно добавила к своему гардеробу, то в неоново-желтом наряде появилась впервые. На официальном сайте бренда David Koma его стоимость составляет 21 400 гривен – более 14 тысяч гривен за кардиган и более 7 тысяч гривен за шорты.
Надя Дорофеева в костюме за 21 тысячу гривен / Фото с инстаграма певицы
Надя Дорофеева в костюме за 21 тысячу гривен / Фото с инстаграма певицы
Надя Дорофеева в костюме за 21 тысячу гривен / Фото с инстаграма певицы
Добавим, David Koma – любимый бренд украинской поп-дивы Тины Кароль. В гардеробе артистки достаточно платьев и костюмов от грузинского дизайнера:
- блестящий сетчатый костюм за 100 тысяч гривен;
- черное платье с очень глубоким декольте;
- черно-розовое платье с пикантной вставкой;
- серебристо-золотистый наряд с пайетками за 56 тысяч гривен, в котором она проехалась в киевском метро.