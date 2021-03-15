Ольга Фреймут зухвало позувала на кріслі у красивій блузці: фото
Українська телеведуча Ольга Фреймут оприлюднила красивий кадр, де продемонструвала ніжний і спокусливий образ. Також у дописі зірка розповіла про поєднання етикету та фотографії.
Джерело:інстаграм Ольги Фреймут
Ольга Фреймут часто у своєму блозі порушує тему етикету. Вона активно ділиться відеоуроками на особистій інстаграм-сторінці.
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Образ Ольги Фреймут
Для ще одного допису про етикет знаменитість обрала красиву світлину. Ольга позувала на камеру у красивій блузці бежевого кольору, яка зверху була розстебнутою. Під вбранням не було спідньої білизни, тому образ вийшов дуже спокусливим. Такий верх зірка поєднала з синіми джинсами.
Волосся зірка забрала назад, а на обличчі зробила легкий повсякденний макіяж. Шию ведучої прикрашала лаконічна підвіска.
Етикет і фотографія: поради Ольги Фреймут
- Уникайте селфі. Ви не самі на Говерлі, тому вас є кому сфотографувати.
- Не фотографуйтеся в церкві, під час вистав у театрі, на похороні, в деяких музеях.
- Не варто фотографуватися на місці аварій та там, де людям погано.
- Якщо ви в гостях, спитайте дозволу, чи можна оприлюднювати фото з чужого дому.
- Не фотографуйтеся з тими, хто виглядає поруч з вами гірше. Наприклад, ви з красивим макіяжем, а ваша подруга з подряпаним носом. А також не варто фотографуватися в місцях, де очевидна бідність присутніх і ваша заможність.
- Не фотографуйтеся в небезпечних місцях: над прірвою, на даху, біля пащі лева. Ризикувати життям заради фото – вульгарно.
- Не знімайте все на дитячих святах чи інших заходах, де працює фотограф. Насолоджуйтеся моментом.
- З обережністю публікуйте фото у лікаря, з салонів краси. Уникайте світлин, де вам вставляють зуби, роблять педикюр тощо.
- Перед тим, як публікувати фотографію, подумайте, як на неї відреагує найавторитетніша людина у вашому житті.
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