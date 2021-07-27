Надя Дорофєєва розповіла, що подарувала Дантесу на день народження

Український виконавець Володимир Дантес відсвяткував 33-річчя 28 червня. Зіркова дружина Надя Дорофєєва зізналась, що подарувала чоловікові аксесуари для гітари. Також вона поділилась думками щодо дуету з коханим.

Українська співачка Надя Дорофєєва 28 червня разом з чоловіком, Володимиром Дантесом, відзначила його 33-річчя. Хоч артист не любить святкувати дні народження, цього разу йому сподобалося.

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День народження Дантеса та можливий дует подружжя

Надя Дорофєєва зізналась, що подарувала чоловікові аксесуари для гітари, які він і хотів придбати собі самостійно. Співачка розповіла, що цього року Володимир навчився грати на гітарі та використовував інструмент для написання альбому

Так збіглося, що в цей день ми були на гастролях і виступали на одному заході. Як правило, Вова завжди злиться, якщо ми святкуємо, але в нього був концерт, тому він відчував дуже класні емоції, коли ми всі разом веселилися опісля у ресторані,

– поділилась виконавиця.

Відомо, що Надя Дорофєєва написала чоловікові пісню Suka, яка увійшла в його сольний дебютний альбом. Шанувальники підозрюють, що скоро подружжя може записати дует.

"Кроки до спільної музичної творчості вже зроблено – це написана мною пісня в першому альбомі Вови. Тому – справу розпочато", – вважає артистка.

Також знаменитість відповіла, чи не задумується вона про інтимну фотосесію з коханим: "Дивно, що ви не запитали про дітей. Зазвичай, після слів "чи не плануєте ви…" йде саме таке продовження. Відверта спільна фотосесія? Чому б ні, це було б цікаво!" – поділилася Дорофєєва.

Нагадаємо, нещодавно подружжя Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса відсвяткувало ще й 6 річницю весілля. З цієї нагоди зірковий чоловік поділився романтичними та кумедними світлинами з коханою та адресував їй приємні слова.