Володимир Дантес не часто ділиться подробицями особистого життя, проте річницю весілля він не зміг залишити поза увагою. На особистій сторінці в інстаграмі артист поширив святковий допис.

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Дантес привітав Дорофєєву з річницею весілля

Володимир розповів, що в четвер, 8 липня, їхній сім'ї виповнюється 6 років. Проте для закоханих найважливішою датою залишається 5 серпня – день їхнього знайомства. Також він звернувся до коханої та адресував їй зворушливі слова.

"Ти витерпіла мене 4 роки й потім сказала "Я згідна". Тобі пам'ятник при життю потрібно поставити, бо в мої 23-27 років я був нестерпним. Дякую, що змінюєш і змінюєшся. Мені з тобою, як на найекстремальніших атракціонах: дуже хочеться, інколи страшно, перехоплює дух, але внизу живота все одно неймовірно приємно лоскоче. Люблю тебе, моя утю!", – написав Володимир.

Дантес також оприлюднив декілька романтичних і кумедних фотографій, на яких він та Надя показують щирі почуття, насолоджуються моментом.

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