31-річна Надя Дорофєєва звикла з'являтися перед фанами у відвертих образах. Влітку вона дозволяє собі експериментувати зі стилем. Її look то зухвалі, то кокетливі. Цього разу вона обрала друге.

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Артистка з'явилась на сцені в ніжній світло-рожевій сорочці з прозорої тканини. Її окрасою стали спокусливі розрізи на плечах та об'ємні рукави з мереживними вставками.

Однак Надя Дорофєєва не могла засвітити білизну на масштабному концерті. Тому поверх сорочки вона одягла чорний корсет з кокетливими атласними бантиками. Навіть попри це красуня блиснула глибоким декольте.

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Оскільки сорочка подовжена, співачка не підбирала низ. Вона одягла нюдові колготи в сіточку та високі чорні чоботи на грубій підошві. Взуття ідеально поєднувалося з корсетом.

Стилісти зробили Наді Дорофєєвій макіяж з широкими чорними стрілками і ніжно-рожевими тінями, а губи нафарбували матовою помадою. Волосся артистки трохи підкрутили й зробили легку укладку. Відверте декольте вона прикрасила підвісками, серед яких ланцюжок від бренду Prada.