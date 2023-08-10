Нагадаємо, що Топольський родом зі Львова, але, за його словами, більшу частину життя він говорив російською мовою. Раніше Алекс також заявляв, що не планує повертатися до України.

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Топольський назвав російську мову рідною

"Холостяк" заявив, що йому легше висловлювати свої думки російською мовою, ніж українською. В інстаграм-сторіс він чи не вперше за півтора року заговорив мовою окупанта.

Виявляється, що так бізнесмен зробив, щоб краще пояснити свою думку про фільм "Барбі".

Мені в цілому зручніше так, я себе почуваю вільніше, коли висловлюю та формулюю свої думки російською мовою. Адже я більшу частину свого життя говорив російською. Як би я не любив українську мову, доносити свої думки нею дуже важко,

– сказав Алекс.

Топольський додав, що про це (фільм "Барбі" – 24 Канал) він хотів би висловитися саме російською. "Холостяк" прокоментував критику щодо свого поста, у якому він написав, що цей фільм не варто дивитися, бо це "повне ла*но". На його думку, фемінізм у фільмі токсичний, там був вульгарний гумор і взагалі це просто маячня, а сценарій тупий.

"Як би я не любив свою країну, яким би патріотом себе не вважав, висловлювати свої думки мені треба рідною мовою (російською – 24 Канал), якою я розмовляв 22 роки", – заявив Алекс.

Топольський зазначив, що він швидше і якісніше формулює думки російською мовою. "Я себе почуваю більш розкутим", – додав "Холостяк".



Топольський заявив, що йому вільніше говорити російською / Скриншот

Бізнесмен Алекс Топольський з початком повномасштабного вторгнення почав вести блог українською та запевняв, що допомагає країні. Проте в його соцмережах рідко можна побачити якісь збори для ЗСУ.

Додамо, що Алекс кілька років жив у США. Після початку вторгнення він переїхав на Балі, де був майже рік. А вже в червні цього року Топольський вирішив пожити в Бангкоку. Раніше він пояснював, що 13 років не живе на Батьківщині, тож переїжджати до України під час війни точно не буде.