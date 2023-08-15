З'ясувалось, витрати вже досягнули позначки у 250 тисяч доларів. Попри це, будинок готовий лише на 50%. Зокрема, ще немає паркана, стоянки, поручнів. Окрім цього, ремонт в кімнатах ще не до кінця доробили. Тож Ілона наголосила, що легше було придбати вже готовий будинок.

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За словами танцівниці, вони з чоловіком на цей будинок збирали все життя. Відтак багато в чому себе обмежували. До того ж Ілона зауважила, що батьки фінансово їм з чоловіком допомагали.

Мені здається, на сьогодні, враховуючи собівартість матеріалів і будівельних робіт, легше купити готовий. Дорого. Якщо враховувати меблі всередині, і це лише 50%, бо будинок ще не готовий, сума вже пішла за 250 тисяч доларів. Це ще не межа,

– зізналася Ілона.

"Ми збирали з чоловіком на цей будинок все життя", – додала Гвоздьова.

Інтерв'ю з Ілоною Гвоздьовою: дивіться відео онлайн

До слова, молода блогерка з Івано-Франківська Юля Верба придбала свою першу квартиру за 60 тисяч доларів, на ремонт пішло ще 50 – 60 тисяч доларів. Друге помешкання обійшлося їй дорожче: у 75 тисяч доларів. Це трикімнатна квартира в Івано-Франківську, яку Юля придбала, коли її сторінку заблокували й "було нудно". Окрім цього, в неї ще є третє помешкання.

Більше про квартири та будинки українських блогерів за сотні тисяч доларів дивіться в матеріалі 24 Каналу.