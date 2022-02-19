"Надихались Аркою дружби народів": у мережі показали макет сцени Євробачення-2022

Грандіозний пісенний конкурс Євробачення-2022 відбудеться на початку травня. Організатори вже показали, як виглядатиме головна сцена в Турині. У мережі її встигли порівняти з Аркою дружби народів в Києві.

Поки український Нацвідбір обростає скандалами й чутками, а Kalush Orchestra вирішує їхати чи не їхати на Євробачення-2022 замість Alina Pash, у Турині на повну готуються приймати єврофанів. Італійці вже розробили макет головної сцени й похизувались ним у мережі.

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Як виглядатиме сцена Євробачення-2022 в Італії

Дизайн головного пісенного майданчика 2022 року отримав назву The Sun Within – "Сонце всередині". Його авторкою стала іменита італійська художниця Франческа Монтінаро.

Так, концепція сцени Євробачення-2022 – рух та світло кінетичного сонця, яке нібито уособлює бунтівний, гостинний та пристрасний характер італійців. Її фішкою стануть промені світла, водне обрамлення та пишний сад, який стане грін-румом для конкурсантів з 41 країни та їхніх команд.

Каскад води, що обрамляє сцену, алегорично уособлює море, яке нас оточує, символ нашої культури. Сцена – це наш півострів, країна, де раді кожному учаснику, звідки б він не приїхав,

– пояснила Франческа Монтінаро.

Сцена Євробачення-2022 в Турині / Фото Eurovision Song Contest, Франчески Монтінаро

Сцена Євробачення-2022 в Турині / Фото Eurovision Song Contest, Франчески Монтінаро