Над головою пролетіла ракета, – Сумська розповіла, як ховала маму під бомбардування Києва

Мама Ольги Сумської померла у 88 років, 27 лютого. Ганни Іванівни не стало на четвертий день війни. Акторка зізналась, що завдяки своїй популярності поховали неньку достойно, на Байковому цвинтарі, але під звуки вибухів.

Зірці було нелегко домовитися про поховання під час бомбардувань Києва, бо ритуальна служба доїжджала не всюди. За словами Ольги Сумської, добрі люди знайшлися завдяки фейсбуку, вони домовилися про все за два дні. Тоді як її знайомі по кілька днів тримали померлих на балконах.

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Як Ольга Сумська хоронила маму в Києві

Ми поховали нашу берегиню достойно, з молитвою священика, на Байковому цвинтарі, біля нашого тата, В'ячеслава Сумського. Тепер вони разом,

– розповіла Ольга Сумська.

"Мабуть, Господь забрав її, аби вона не бачила всіх жахливих подій, які сьогодні ми переживаємо. Народилась мамочка в голодовку, пережила другу світову і відійшла знову ж таки під час війни", – щемливо додала зірка.

Ольга Сумська бачила ракету, яка влучила в телевежу

як розповіла Ольга Сумська, її мама героїчно боролася за життя, адже шість років тому Ганні Іванівні зробили складну операцію на серці в інституті Амосова.

Після похорону на Байковому цвинтарі рідні заїхали по документи на вулицю Оранжерейну, що неподалік Київської телевежі. Через п'ять хвилин після того, як вони поїхали, пролунав потужний вибух, туди влучила російська ракета.

Я побачила, як щось темне пролетіло над головою з шаленою швидкістю. Це була балістична ракета, яка влучила в телевежу на Мельникова. А ми були там п'ять хвилин тому,

– пригадала Сумська.

Вона переконана, що того дня її врятував Бог і мама, яка стала їхнім ангелом-охоронцем.

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