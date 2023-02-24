Зазначимо, що співак з третього дня повномасштабного вторгнення веде “музичний щоденник”. Нова пісня "Мамо, не плач" стала шостим сингло, які розповідають про почуття українців за час війни.

До теми Макс Барських різко висловився про "хороших росіян": "Тиха тваринна згода"

Цього ж разу Макс Барських випустив пісню-послання до матерів.

Мамо, не плач, я повернусь. Все буде добре, я вірю чомусь. Мамо чекай, і передай всім, не віддамо ми нікому наш дім..,

– лунають слова в пісні.

Трек підкреслює силу духу, міць та незламність українських військових попри жорстокі випробування на фронті.

Нова пісня Макса Барських: "Мамо, не плач": слухайте онлайн

Сам Макс Барських каже, що Україна вже рік живе в жорстокому протистоянні ворогові.

За його словами, попри психологічну втому та звикання до постійних повітряних тривог й ракетних обстрілів, українці повинні зібратися з силами, тримаючи психологічну оборону з вірою в наших захисників.

Дуже сподіваюся, що ця пісня допоможе слухачам і надасть сили не падати духом. Бо я щиро вірю в нашу перемогу й те, що весна вже близько,

– коментує прем’єру співак.

Як на новий трек відреагували фани

У соцмережі на трек "Мамо, не плач" шанувальники вже відреагували та висловили своє захоплення:

"Дякую тобі за твою музику, вона живе в душі кожного українця".

"Як завжди неймовірно душевно і до мурашок".

"Дякую за такі пронизливі і сильні слова. Твої пісні рятують, зцілюють, надихають.."

"Твоя музика надає сили вже рік, в ці важкі часи вона надихає та мотивує. Дякуємо за всі треки!"

"Ця пісня стане народною бо вона приречена на, не побоюсь цього слова, гімн, в пісні вся Україна".

"До мурашок. Біль і віра в кожному рядку…"

"Пісня написана серцем і душею! Переможемо".

"Так пронизливо! Це пісня молитва!.. Нехай усі мами дочекаються своїх дітей, обіймуть їх, заплачуть від щастя і почують ці слова: мамо, не плач, у себе вдома!"

"Дуже гарна та життєва пісня! Дякуємо за музичне откровення".

Позиція Макса Барських щодо війни в Україні: коротко

До 24 лютого минулого року Макс Барських був шалено популярний у Росії та їздив туди з концертами. Проте після повномасштабного вторнення Росії артист визначився, на чиєму він боці. Співак викреслив агресорку зі своєї географії та заборонив використовувати там свою музику.

Я готовий пожертвувати всією своєю кар'єрою заради України та щоб врятувати людей тут. Мені байдуже, якщо стану вигнанцем в Росії, заради Бога,

– казав артист ще в березні.

Барських навіть вступив до лав ЗСУ, але після навчань на полігоні повернувся на сцену. Макс Барських тепер виступає, збираючи гроші на ЗСУ зі своїх благодійних концертів по світу.