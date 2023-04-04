Оновлений трек на Євробачення і шароварщина в піснях: музичні новинки березня

Березень 2023 був багатим на нові українські пісні, на яких суспільство реагувало по-різному. Дізнавайтесь більше про новини Євробачення, прем'єри від артистів та музичні скандали.

Березень запам'ятався оновленим треком від TVORCHI на Євробачення, потраплянням артистів у Книгу рекордів Гіннеса та обговорюваними піснями. 24 Канал зібрав усі головні новини про музику в Україні й світі.

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Музичні новинки лютого

Kalush Orchestra – Changes

Kalush Orchestra оновили сценічні костюми та презентували новий трек, який вийшов англійською мовою – Changes. За словами музикантів, це пісня про рідний дім, який змінився. Кліп також має символічні значення – він знятий у традиційній українській хаті. Учасники гурту перетворилися в казкових героїв, а з неба градом сипляться ракети.

Kalush Orchestra – Changes: дивіться відео онлайн

Артем Пивоваров – Твої вірші, мої ноти

Більше як рік Артем Пивоваров записував дуети з українськими музикантами, в яких клав на музику вірші поетів і митців, переспівував українські народні пісні. Цього місяця артист зібрав усі ці треки, додав кілька новинок та випустив повноцінний альбом, який можна заслухати до дір.

Артем Пивоваров – Твої вірші, мої ноти: слухайте онлайн

Jerry Heil та Ochman – Bronia

Українка Jerry Heil цього місяця не обійшлась без хіта з іноземцем і заколабила з представником Польщі на Євробаченні-2022 Ochman. У них вийшла чуттєва пісня про любов та кохання, що стала саундтреком до історій багатьох закоханих пар.

Jerry Heil та Ochman – Bronia: дивіться відео онлайн

The Hardkiss – Два вікна

Ще два роки тому Юлія Саніна виконала цей трек Гайтани на Майдані Незалежності: після цього її засипали проханнями випустити повний кавер. Гурт презентував рок-версію хіта Гайтани, що навіює вайб 2000-х.

The Hardkiss – Два вікна: дивіться відео онлайн

Depeche Mode – Memento Mori

Британський гурт Depeche Mode вперше за 5 років презентував новий альбом. І хоч платівка Memento Mori не відстає від інших, різниця відчутна. Адже пісні записувались без засновника гурту Енді Флетчера, від чого треки набувають трагічного звучання.

Depeche Mode – Memento Mori: слухайте онлайн

Що нового сталося в музиці

До Книги рекордів Гіннеса цього місяця потрапив The Weeknd як найпопулярніший артист світу. Виявилось, що пісні канадського співака щомісяця прослуховують понад 111 мільйонів людей. Окрім того, він став першим артистом, якому вдалося набрати 100 мільйонів щомісячних слухачів на Spotify.

Музичною рекордсменкою також стала співачка Шакіра, яка отримала нову хвилю популярності після розлучення. Її дует з діджеєм отримав найбільшу кількість переглядів та прослуховувань за добу на YouTube та Spotify. Майже за 3 доби трек зібрав 100 мільйонів переглядів, що є абсолютним рекордом.

Шакіра та DJ Bizarrap – BZRP Music Sessions #53: дивіться відео онлайн

Скандали у світі музики

Після відокремлення від російського музичного сегмента в Україні почало з’являтися все більше "своїх" нових музикантів та артистів. Але не всіх приймають в обійми із розпростертими руками. Так, наприклад, сталося з піснею "Гопак" від Юлії Лущинської. Дівчина презентувала трек, де зібрано чимало кліше щодо українських традицій: вишиванка, коса, гопак та козак, що закоханий у гарну дівчину.

Артистку звинувачують у шароварщині – псевдокультурі, що нав’язувалась Радянським союзом, аби спростити та знівелювати українські здобутки у мистецтві та всіх інших сферах. Так складається враження, що описані речі з пісні "Гопак" – це все, чим можуть пишатись українці. Але в мережі різні думки з цього приводу. Адже створення та розвиток української музики повинен відбуватись, до того ж ця пісня точно знайде свого слухача.

LUSHCHINSKA feat. Arturro Mass – Гопак: слухайте онлайн

Ще одним розчаруванням для українських слухачів став трек "Дика дичка" від нового гурту HANUMIKE, у якому Руслан Ханумак і Майк Нова. У кліпі знялися акторки у формах військових, а в пісні артисти начебто розповідають про кохання до "козачки". Але глядачі зчитали не тільки приниження жінок-військових, але й об’єктивацію та сексуальний підтекст. Через хейт, що полився на колектив, Руслан Ханумак повідомив про завершення музичної кар’єри.

Новини Євробачення

Україна посилено готується до поїздки в Ліверпуль на Євробачення-2023. Зокрема, TVORCHI презентували оновлену версію пісні Heart of Steel, де з’явилися рядки українською мовою. Щоправда, навіть після оновлення шанси Україну не зростають: букмекери роблять ставки на Швецію, представницею якої є переможниця конкурсу Loreen.

TVORCHI – Heart of Steel: дивіться відео онлайн

Перед Євробаченням провели жеребкування, щоб визначити порядок виступу учасників. Україна опинилась на 19 місці, а повний список та номери можна дізнатись тут.

Напередодні Євробачення 2 тижні триватиме фестиваль, де багато акцентів та деталей нагадуватимуть про Україну. Серед найяскравіших проєктів програми фестивалю: опера "Чорнобильдорф", величезні співаючі соловейки з вишивкою, презентація нового альбому Jamala QIRIM.

Яскравий новий артист

, що до завтра, 5 квітня, в українців є можливість проголосувати за кандидата на Нацжурі Євробачення. Судді, яких обере країна, ставитимуть бали іншим учасникам. Більше про кожного з них можна прочитати тут

У щомісячній добірці пропонуємо ознайомитися з творчістю менш відомих музикантів. Цього разу це – "хейтспіч". одеський рок-гурт, що складається з Дмитра Однороженка та саундпродюсера Фіми. Колектив створював музику й раніше, але першу популярність здобули після 24 лютого 2022 року, зокрема завдяки пісні "руzzкий мир".

Чимало пісень у гурту "хейспіч" стосуються війни й вторгнення, але музиканти вважають, що завдяки цим трекам люди можуть прослідкувати настрої суспільства – від ненависті до сміху над ворогом.

хейтспіч – Я вб'ю всіх богів: слухайте онлайн