Март запомнился обновленным треком от TVORCHI на Евровидение, попаданием артистов в Книгу рекордов Гиннеса и обсуждаемыми песнями. 24 Канал собрал все главные новости о музыке в Украине и мире.

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Музыкальные новинки февраля

Kalush Orchestra – Changes

Kalush Orchestra обновили сценические костюмы и представили новый трек, который вышел на английском языке – Changes. По словам музыкантов, это песня о изменившемся родном доме. Клип также имеет символические значения – он снят в традиционном украинском доме. Участники группы превратились в сказочных героев, а с неба градом сыплются ракеты.

Kalush Orchestra – Changes: смотрите видео онлайн

Артем Пивоваров – Твої вірші, мої ноти

Более года Артем Пивоваров записывал дуэты с украинскими музыкантами, в которых клал на музыку стихи поэтов и художников, перепевал украинские народные песни. В этом месяце артист собрал все эти треки, добавил несколько новинок и выпустил полноценный альбом, который можно заслушать в дыры.

Артем Пивоваров – Твої вірші, мої ноти: слушайте онлайн

Jerry Heil и Ochman – Bronia

Украинка Jerry Heil в этом месяце не обошлась без хита с иностранцем и заколабила с представителем Польши на Евровидении-2022 Ochman. У них вышла чувственная песня о любви и любви, ставшая саундтреком к историям многих влюбленных пар.

Jerry Heil и Ochman – Bronia: смотрите видео онлайн

The Hardkiss – Два вікна

Еще два года назад Юлия Санина исполнила этот трек Гайтаны на Майдане: после этого ее засыпали просьбами выпустить полный кавер. Группа представила рок-версию хита Гайтаны, внушающая вайб 2000-х.

The Hardkiss – Два вікна: смотрите видео онлайн

Depeche Mode – Memento Mori

Британская группа Depeche Mode впервые за 5 лет представила новый альбом. И хотя пластинка Memento Mori не отстает от других, разница ощутима. Ведь песни записывались без основателя группы Энди Флетчера, от чего треки приобретают трагическое звучание.

Depeche Mode – Memento Mori: слушайте онлайн

Что нового произошло в музыке

В Книгу рекордов Гиннеса в этом месяце попал The Weeknd как самый популярный артист мира. Оказалось, что песни канадского певца ежемесячно прослушивают более 111 миллионов человек. Кроме того, он стал первым артистом, которому удалось набрать 100 миллионов ежемесячных слушателей на Spotify.

Музыкальной рекордсменкой стала певица Шакира, получившая новую волну популярности после развода. Ее дуэт с диджеем получил наибольшее количество просмотров и прослушиваний в сутки на YouTube и Spotify. Почти через 3 дня трек собрал 100 миллионов просмотров, что является абсолютным рекордом.

Шакира и DJ Bizarrap – BZRP Music Sessions #53: смотрите видео онлайн

Скандалы в мире музыки

После обособления от российского музыкального сегмента в Украине стало появляться все больше "своих" новых музыкантов и артистов. Но не всех принимают в объятия с распростертыми руками. Так, например, произошло с песней "Гопак" от Юлии Лущинской. Девушка презентовала трек, где собрано немало клише по поводу украинских традиций: вышиванка, коса, гопак и казак, влюбленный в красивую девушку.

Артистку обвиняют в шароварщине – псевдокультуре, навязываемой Советским союзом, чтобы упростить и нивелировать украинские достижения в искусстве и всех других сферах. Так создается впечатление, что описанные вещи из песни "Гопак" – это все, чем могут гордиться украинцы. Но в сети разные мнения на этот счет. Ведь создание и развитие украинской музыки должно происходить, к тому же эта песня точно найдет своего слушателя.

LUSHCHINSKA feat. Arturro Mass – Гопак: слушайте онлайн

Еще одним разочарованием для украинских слушателей стал трек "Дика дичка" от новой группы HANUMIKE, в которой Руслан Ханумак и Майк Нова. В клипе снялись актрисы в формах военных, а в песне артисты вроде бы рассказывают о любви к "казачке". Но зрители сочли не только унижение женщин-военных, но и объективацию и сексуальный подтекст. Из-за полившегося на коллектив хейт Руслан Ханумак сообщил о завершение музыкальной карьеры.

Новости Евровидения

Украина усиленно готовится к поездке в Ливерпуль на Евровидение-2023. В частности, TVORCHI представили обновленную версию песни Heart of Steel, где появились строки на украинском языке. Правда, даже после обновления шансы Украины не растут: букмекеры делают ставки на Швецию, представительницей которой является победительница конкурса Loreen.

TVORCHI – Heart of Steel: смотрите видео онлайн

Перед Евровидением провели жеребьевку, чтобы определить порядок выступления участников. Украина оказалась на 19-м месте, а полный список и номера можно узнать здесь.

В преддверии Евровидения 2 недели продлится фестиваль, где многие акценты и детали будут напоминать об Украине. Среди самых ярких проектов программы фестиваля: опера "Чернобыльдорф", огромные поющие соловьи с вышивкой, презентация нового альбома Jamala QIRIM.

Напоминаем, что до завтра, 5 апреля, у украинцев есть возможность проголосовать за кандидата в Нацжуре Евровидения. Судьи, которых выберет страна, будут ставить баллы другим участникам. Больше о каждом из них можно прочитать здесь.

Яркий новый артист

В ежемесячной подборке предлагаем ознакомиться с творчеством менее известных музыкантов. На этот раз это – "хейтспич". Одесская рок-группа, состоящая из Дмитрия Однороженко и саундпродюсера Фимы. Коллектив создавал музыку и раньше, но первую популярность получили после 24 февраля 2022 года, в частности, благодаря песне "руzzкий мир".

Многие песни группы "хейспіч" касаются войны и вторжения, но музыканты считают, что благодаря этим трекам люди могут проследить настроения общества – от ненависти до смеха над врагом.

хейтспіч – Я вб'ю всіх богів: слушайте онлайн